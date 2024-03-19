Состоялась жеребьёвка группового этапа в Финале Кубка Дэвиса

Матчи пройдут в сентябре в четырёх городах

Сегодня в Лондоне прошла жеребьёвка группового этапа в David Cup Finals. 16 сборных поделены на четыре группы. Матчи каждой из групп будут проводиться в одном городе.

ГРУППА А (Болонья)

Италия (1)

Нидерланды

Бельгия

Бразилия

ГРУППА В (Валенсия)

Австралия (2)

Чехия

Франция

Испания

ГРУППА С (Чжухай)

Гкрмания (3)

США

Словакия

Чили

ГРУППА D (Манчестер)

Канада (4)

Финляндия

Великобритания

Аргентина

Матчи группового этапа пройдут 10-15 сентября. По две лучшие сборные из каждой группы примут участие в плей-офф, в котором будут бороться за трофей. Турнир состоится в Малаге с 19 по 24 ноября.

btu.org.ua