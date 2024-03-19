Состоялась жеребьёвка группового этапа в Финале Кубка Дэвиса

Матчи пройдут в сентябре в четырёх городах
Сегодня в Лондоне прошла жеребьёвка группового этапа в David Cup Finals. 16 сборных поделены на четыре группы. Матчи каждой из групп будут проводиться в одном городе.
ГРУППА А (Болонья)
Италия (1)
Нидерланды
Бельгия
Бразилия
ГРУППА В (Валенсия)
Австралия (2)
Чехия
Франция
Испания
ГРУППА С (Чжухай)
Гкрмания (3)
США
Словакия
Чили
ГРУППА D (Манчестер)
Канада (4)
Финляндия
Великобритания
Аргентина
Матчи группового этапа пройдут 10-15 сентября. По две лучшие сборные из каждой группы примут участие в плей-офф, в котором будут бороться за трофей. Турнир состоится в Малаге с 19 по 24 ноября.