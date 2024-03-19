Эстебан Окон о соперничестве с Максом Ферстаппеном

Эстебан Окон и Макс Ферстаппен начали бороться ещё в картинге, в подкасте High Performance гонщик Alpine F1 вспоминал о том, как складывалось их соперничество…

Эстебан Окон: «В картинге все немного побаивались Йоса и Макса. Все знали, что Йос раньше выступал в Формуле 1 и видели, каким свирепым и пугающим он может быть при разговоре с другими детьми на картинговых трассах.

Но мы с отцом никогда не боялись. Мы просто хотели гоняться. Мы упорно боролись и в некоторых гонках порой переходили грань. Из-за этого мне не всегда удавалось добраться до финиша, но эта жёсткая борьба помогла многому научиться. Надеюсь, и он тогда многому научился.

Позже мы встретились в европейской Формуле 3, где тоже жёстко боролись. Мне нравилось гоняться с Максом. Жесткие гонки – это всегда круто, бок о бок, в плотной борьбе – ничто другое не вызывает у меня такого восторга.

В тот год я выиграл титул, а Макс не выиграл, заняв третье место, но вдруг перешёл в Формулу 1. С этим сложно было смириться. Это было несправедливо. Я всегда верил, что моё время придет, если упорно работать и добиваться результатов, но в тот момент едва не бросил гонки.

К сожалению, у тех программ, где я участвовал – в Lotus F1 Junior и Gravity Sport не было денег для продолжения моей карьеры, и я собирался пойти работать к отцу механиком.

Я познакомился с Тото Вольффом, когда выиграл с мотором Mercedes, в итоге вместе с Тото и Фредериком Вассером мы нашли решение, позволившее мне продолжить выступления в GP3, где я тоже выиграл титул. Так я попал в молодёжную программу Mercedes.

Я рад, что те, кто мне помогал, тоже понимали, что это несправедливо, и нашли решение, чтобы я смог продолжать».

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