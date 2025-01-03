Мартин Брандл благодарит за поздравления

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 ответил в социальных сетях на поздравления коллег с присуждением титула офицера Ордена Британской Империи (OBE).

Такой же титул имеет гениальный конструктор Эдриан Ньюи – и многие считают, что по таланту они сопоставимы.

Карун Чандхок, бывший гонщик Формулы 1, эксперт Sky Sport F1: «Я часто называю Мартина «Эдрианом Ньюи комментаторского жанра» — он прошел через множество эпох в этом виде спорта и всегда следит за тем, чтобы его знания были актуальны. Каждый раз он выкладывается на 100%. Для меня было честью и удовольствием учиться у него».

Дэймон Хилл, чемпион мира 1996 года: «Заслуженный титул. Кто-то может сказать, что говорить в микрофон – это просто, но никто из них не сделал и малой доли того, что Мартин сделал для нашего спорта.

Как пресловутый лебедь, он сохраняет идеальную осанку, когда вокруг хлопают крыльями утки. С Новым сезоном, Мартин Брандл, OBE».

Мартин Брандл: «Спасибо за множество прекрасных сообщений, они значат для меня не меньше, чем OBE, а это, мягко говоря, очень много.

Моя вечная и искренняя благодарность семье, друзьям, коллегам по автоспорту и телевещанию, а также людям и болельщикам автоспорта за помощь и поддержку с тех пор, как 53 года назад я впервые сел за руль Ford Anglia. Это было невероятно, я очень счастливый человек».

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