«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Украина. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Известный промоутер Спенсер Фирон высказался о возможном бое-реванше между чемпионами мира в хевивейте – Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа, которого сейчас тренирует Дон Чарльз, имеет неплохие шансы. Но победит ли он Усика? Нет. Я вообще не верю, что кто-то победит Усика. Даже время не победит Усика, потому что это умный боксер и он понимает, когда наступит время уйти», – сказал Фирон.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua