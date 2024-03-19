Есть 20! Овечкин достиг важной отметки, которая покоряется ему каждый сезон

Александр Овечкин забросил 20 шайб в 19-м сезоне НХЛ подряд

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Калгари».

Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Калгари» и в очередной раз преодолел отметку в 20 забитых голов за сезон. Капитан «Вашингтона» забрасывает больше 20 шайб в каждом из 19 регулярных чемпионатов НХЛ. Подобные серии выдавали только Брэндан Шэнахэн (19 лет) и Горди Хоу (22), но в отличие от Овечкина им требовались сезоны на раскачку. По общему количеству регулярных чемпионатов с 20 голами Ови делит третье место в истории, уступая, помимо Хоу, еще и Рону Фрэнсису.

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В Калгари Овечкин сделал важный рывок в своей знаменитой погоне за Уэйном Гретцки. Теперь на счету российского суперснайпера 843 гола (309 из них в большинстве — это абсолютный рекорд!), у все еще владеющего рекордом канадца на 51 больше. При этом у Александра в активе на 76 проведенных встреч меньше.

В другой гонке за рекордом отставание Овечкина от лидера заметно меньше (всего семь голов), но и даются решающие шайбы гораздо труднее. Александр Великий за 19 лет принес «Вашингтону» 128 побед. Для сравнения, Яромир Ягр приносил два очка своим командам (а их за 24 сезона набралось аж девять) 135 раз. Кстати, за последние два сезона победными оказались ровно семь голов Ови.

Александр — второй игрок в истории, который достиг отметки в 170 матчей с двумя и более голами (140 дублей, 26 хет-триков и четыре покера) в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд в этой номинации, естественно, принадлежит Гретцки, который отличался больше одного раза в 189 матчах.

До конца сезона Овечкин наверняка поднимется на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории. Сейчас российский форвард с 1537 очками отстает от Джо Торнтона всего на два балла. Вероятно, в ближайшее время произойдут изменения и чуть выше — Сидни Кросби находится в девяти результативных действиях от идущего 11-м Рэя Бурка. Кстати, для попадания в топ-10 Александру придется двигать не Фила Эспозито (до него сейчас 53 очка), а Джо Сакика, который впереди на 104 балла.

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