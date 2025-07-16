Андрей Лунин решил остаться в «Реале»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение продолжить карьеру в столичном клубе, несмотря на интерес со стороны нескольких ведущих английских команд. Об этом сообщает издание euro.com.ua со ссылкой на источник.

По информации источника, 25-летний голкипер получил предложения от сразу трёх клубов английской Премьер-лиги: «Астон Виллы», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Каждый из вариантов предполагал больше игрового времени и новые профессиональные перспективы, однако Лунин сделал выбор в пользу «Реала».

«Андрей Лунин на данный момент приоритет отдаёт стабильности и высокому уровню конкуренции в составе мадридского клуба», — отмечает Sport.fr. По данным издания, украинский вратарь осознанно идёт на риск остаться без постоянной практики, но считает, что именно в «Реале» сможет развиваться как профессионал и бороться за место в основе.

Такая позиция Лунина подтверждает его стремление закрепиться в одном из сильнейших клубов Европы, даже несмотря на то, что в прошлом сезоне он выходил на поле лишь эпизодически.

Напомним, мы также писали о том, как сложилась карьера Дьемерси Мбокани.