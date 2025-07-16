Фрэнк УОРРЕН: «Усик всегда жалуется рефери, когда пропускает удар в живот»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО). Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен поделился мнением о том, как победить Усика:

«Чтобы побить Усика, нужно заставить его боксировать вторым номером. В этом случае ты забираешь около 60 или даже 70% потенциала Александра. Я специально пересмотрел все бои украинца. Он очень умный парень. Он всегда жалуется рефери, когда пропускает удар в живот

Дюбуа будет опасным с первого раунда и до последнего. В любой момент Усик может проиграть нокаутом. Мне все равно, каким способом и в каком раунде выиграет Дюбуа. Главное – победить. Вы недооцениваете боксерские навыки Даниеля. Он не собирается отдавать украинцу ни один раунд», – уверен Уоррен.

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sport.ua