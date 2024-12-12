Украинец подерется за титул чемпиона мира от WBC. Бой пройдет в Киеве

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Радченко

22 февраля 2024 года в Киеве состоится бой за титул чемпиона мира в весовой категории бриджвейт по версии WBC.

Украинский боксер Сергей Радченко в статусе претендента проведет поединок против Кевина Лорены – полноценного чемпиона титула. Лорена проведет первую защиту титула. Кевин стал полноценным чемпионом WBC, после того, как предыдущий чемпион Лоуренс Околи поднялся в хевивейт.

Сейчас Кевин Лорена находится в лагере Тайсона Фьюри, где является его спарринг-партнером. Реванш Фьюри – Усик состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua