Бен Сулайем: У FIA нет денег на постоянных стюардов

Гонщики и руководители команд уже не первый год говорят о том, что Формуле 1 нужны профессиональные постоянные стюарды, которые буду принимать последовательные решения. Президент FIA Мохаммед бен Сулайем не против такой идеи, но для её реализации необходимы дополнительные финансы, которых нет у федерации.

«Это очень интересные разговоры, но когда гонщики говорят, что хотят профессиональных стюардов, они не хотят за них платить, – рассказал Мохаммед бен Сулайем. – Я повторяю снова и снова: стюарды не растут на деревьях. Требуется время, чтобы их обучить, а потом повышать их квалификацию, и у нас для этого разработана программа.

Я вижу смысл в том, чтобы у нас были постоянные стюарды, как в Премьер-лиге, но там судьям платят. У нас же просто нет для этого денег. Именно поэтому мы должны с осторожностью принимать решения.

Пока наши стюарды преданы своему делу и правильно подготовлены, они продолжат сменять друг друга на гонках».

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