Алан Пермейн,: День смешанных эмоций

В Мельбурне Юки Цунода прошёл в финал квалификации. Даниэль Риккардо тоже был близок, но его лучший круг аннулировали из-за выезда за пределы трассы.

Алан Пермейн, гоночный директор: «Сегодня день смешанных эмоций. Мы рады за Юки – восьмое место в квалификации стало результатом напряженной работы команды минувшей зимой. Очень обидно за Даниэля – их результаты в первой сессии были близки, но правила есть правила. Нет никаких причин думать, что без этой ошибки он не прошел бы в финал вместе с Юки».

Юки Цунода (8-й): «Я очень доволен работой команды и своим результатом. Я получил по-настоящему стабильную машину, быстро адаптировался и прибавлял с каждой сессией. В квалификации я чисто проехал круг, отыграв несколько десятых в каждом повороте.

Я не ожидал выйти в финал, когда увидел, как много Williams и другие команды смогли отыграть в первой части квалификации, но в итоге добился лучшего для нас результата в этом сезоне. Даниэль тоже был быстр, так что немного жаль, что так получилось, но посмотрим, как все сложится завтра».

Даниэль Риккардо (18-й): «Я знал, что в 4-м повороте машина скользит, но пытался пройти его на пределе. На выходе я шире заехал на поребрик, но не был уверен, выехал я за пределы трассы, или нет. Я уже забыл об этом в 5-м и 6-м поворотах, пока не пришел в боксы и Пьер не сказал мне, что круг аннулирован.

После гонки в Джидде команда подготовила новинки и машина прибавила. Завершая круг, я чувствовал, что выложился на полную. Я доволен кругом, но всё же машине пока не хватает скорости. Весь уик-энд мы испытывали некоторые сложности, но это не что-то конкретное. Я чувствую машину, мне комфортно с ней, с балансом и торможением, поэтому 18-е место на старте очень обидно.

Завтра нас ждёт длинная гонка, возможно, с двумя пит-стопами, возможно, это несколько увеличит наши шансы. Я чувствую, что немного разозлился, может я что-то сломаю в своём моторхоуме, и тогда мне станет легче».

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