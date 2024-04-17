Ключевые изменения формата уик-энда со спринтом

В этот уик-энд в Шанхае пройдёт первый в сезоне этап в формате с субботним спринтом. По сравнению с прошлым годом формат претерпел несколько ключевых изменений.

Во-первых, изменился порядок сессий. В 2023-м в пятницу проходила первая тренировка, квалификация, в субботу – квалификация к спринту и сам спринт. В этом году формат другой: в пятницу тренировка и квалификация к спринту, а в субботу – спринт и главная квалификация к воскресной гонке.

Изменения порядка сессий привело ко второму существенному изменению – применению правила «закрытого парка», в рамках которого команды не могут работать с машинами и менять настройки. Разрешается только замена повреждённых деталей на новые аналогичной спецификации.

В прошлом году режим «закрытого парка» начинал действовать ещё в пятницу с момента начала квалификации, но в 2024-м есть важное изменение.

Режим «закрытого парка» вновь будет начинаться в пятницу с момента начала квалификации к спринту, но его действие будет прерываться после финиша субботнего спринта. Таким образом, перед главной субботней квалификацией команды смогут поработать с машинами и в случае необходимости скорректировать настройки, основываясь на информации, собранной в квалификации к спринту и в самом спринте.

После начала субботней квалификации режим «закрытого парка» возобновится и продолжит действовать до старта гонки.

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