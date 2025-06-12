Элбон: Трассе в Монреале нам подходит, а в себе я уверен

Алекс Элбон уверен, что канадский уик-энд должен сложиться для команды Williams более удачно, чем предыдущий, поскольку трассе в Монреале лучше подходит машине FW47.

Алекс Элбон: «Можно сказать, что испанский уик-энд для Williams был наиболее сложным, мы были недостаточно конкурентоспособны, но это было ожидаемо. Хотя, вспоминая Барселону, я бы не назвал тот уик-энд ужасным. Я видел статистику, которая уверяет, что именно наша команда добилась наибольшего прогресса по сравнению с 2024 годом.

Мы движемся в верном направлении, но я думаю, что впереди ещё будут трассы, на которых проявятся недостатки нашей машины, над исправлениями которых надо продолжать работать.

Но в Канаде мы всегда были довольно быстрыми, эта трасса подходит нашей машине, но похоже, что другие команды продолжают модернизировать свою технику, и им удаётся добиваться эффективной работы новинок. Так что, с одной стороны, у меня позитивный настрой, с другой, не удивлюсь, если прибавит команда Aston Martin или даже Sauber.

В общем, интересно посмотреть, на какие скорости способны соперники, но лично я в своих силах уверен».

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