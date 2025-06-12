Боксер-чемпион: «Они с Усиком друзья, он уничтожал соперников»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался о карьере Василия.

«Ломаченко провел великолепную карьеру. Но я думаю, что он не до конца реализовал свой потенциал, у него могла быть лучшая карьера. Ломаченко проиграл всего один бой в любителях, кому такое удавалось?

Они с Усиком хорошие друзья. У них похожие, нестандартные стили, их не любили, но посмотрите, чего они достигли. А в любителях Ломаченко дрался как профессионал, он уничтожал соперников», – сказал Нельсон.

sport.ua