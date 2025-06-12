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Футбол

Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

    • В первом матче на Клубном чемпионате мира встретятся представители Египта и США: "Аль-Ахли" и "Интер Майами". Хоть и номинальной домашней командой выступит коллектив из африканского коллектива, однако поединок все же состоится на “Хард Рок Стедиум” в Майами. Поэтому именно у Месси, Суреаса, Бускетса, Альбы и компании должна быть мощная поддержка.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

    • В прямом эфире эту встречу будет транслировать “Суспільне Спорт”. Этот канал можно просмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

    Матч состоится в ночь с 14 на 15 июня. Более точно – в 3 ночи 15 июня по киевскому времени.

    Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

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    КЧМ-2025

    Группа A, первый тур

    Главный арбитр: Алиреза Фагани (Австралия)

    Трансляция матча

    Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

    Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

    Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

    В эфире

    Аль-Ахли – Интер Майами. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча клубного Чемпионата мира 2025

    Пряма трансляція матчу Аль-Ахлі – Інтер Маямі Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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