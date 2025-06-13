Новак Джокович: “Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля – я вел себя и чувствовал себя как нежеланный ребенок”

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что его глубоко ранило отсутствие той любви со стороны болельщиков, которую получали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль



“Я никогда не был так любим, как Федерер и Надаль, потому что меня не должно было там быть. Я был третьим, просто маленьким парнем, который пришёл и сказал: “Я стану номером один”. Многим это не понравилось”, – рассказал серб в интервью проекту “Неудачи чемпионов”.

По словам 24-кратного чемпиона турниров Grand Slam, он пытался изменить себя, чтобы завоевать признание, но это не сработало:

“Я вёл себя и чувствовал, как нежеланный ребёнок. Я задавался вопросом: почему так? Это ранило. Потом подумал, что если буду вести себя иначе, меня примут. Но нет – это тоже не сработало”.

Джокович также отдельно подчеркнул, что никогда не питал злобы к своим главным соперникам и всегда относился к ним с уважением:

“То, что кто-то мой главный соперник, не значит, что я желаю ему зла, ненавижу или хочу чего-то ещё на корте. Мы боролись за победу и всегда побеждал сильнейший.

Я всегда уважал и Федерера, и Надаля. Никогда не говорил о них плохо и не собираюсь. Я равнялся на них и до сих пор равняюсь. Но с Надалем у меня всегда были более тёплые отношения”, – сказал Новак Джокович.



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