Стародубцева – Френх: прогноз на матч WTA 500 в Вашингтоне

22 июля в первом круге престижного турнира серии WTA 500 в Вашингтоне сойдутся украинка Юлия Стародубцева (№74 мирового рейтинга) и полька Магдалена Френх (№24). Начало встречи запланировано на 01:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на сервисе wtatv.com. Материал подготовила редакция euro.com.ua.
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Юлия Стародубцева
Стародубцева проводит непростой сезон, проиграв 22 матча при 17 победах. Тем не менее, она сумела закрепиться в топ-100 рейтинга WTA, благодаря стабильным выступлениям и нескольким важным победам. В Вашингтоне Юлия стартовала с квалификации: сначала в напряженной борьбе обыграла канадку Ребекку Марино — 6:4, 7:5, несмотря на перерывы и переносы встречи. Затем уверенно прошла американку Алану Смит — 6:2, 6:0.
Хард пока не является сильной стороной украинской теннисистки: в этом сезоне у нее всего 5 побед в 14 матчах на данном покрытии. Однако, учитывая текущую форму, турнир в столице США может стать для нее прорывом. Видно, что Юлия уверена в себе и готова к борьбе на равных.
Магдалена Френх
Польская теннисистка проводит крайне неудачный сезон — всего 8 побед при 18 поражениях. Несмотря на такие показатели, Френх удерживается в топ-30, потеряв лишь одну позицию. Однако её игровая форма вызывает вопросы: она проиграла 5 из последних 6 матчей, пусть и против сильных соперниц.
На харде полька чувствует себя еще хуже: 3 победы в 12 поединках. Последнее выступление на Уимблдоне также было неудачным — поражение в первом круге от канадки Виктории Мбоко (3:6, 2:6). Если Френх не изменит ситуацию, ей грозит существенное падение в рейтинге. Тем не менее, она остается опасной оппоненткой, способной выдать качественный теннис.
Личные встречи
Единственный очный поединок между соперницами состоялся два года назад в рамках квалификации турнира в Сан-Диего. Тогда Магдалена Френх уверенно одержала победу — 6:1, 6:3.
Прогноз на матч
По мнению букмекеров, небольшое преимущество на старте матча у польской спортсменки. Однако встречаются теннисистки приблизительно одного уровня, что делает результат открытым и непредсказуемым.
Стародубцева благодаря квалификационным матчам уже успела адаптироваться к турниру и почувствовать корт. В текущей форме она вполне способна дать бой более рейтинговой сопернице. Прогноз: победа украинки с форой +2,5 гейма за коэффициент 1.73.
Напомним, мы также писали о том, что Киченок и Ниномия выиграли финал WTA в Гамбурге.