Индиан-Уэллс. Бенчич в трёх сетах победила Гауфф и впервые за шесть лет вышла в 1/4 финала

Белинда Бенчич продолжает борьбу на турнире WTA 1000 в США
Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвёртый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Коко Гауфф (США, 3) 3:6, 6:3, 6:4
Швейцарская теннисистка второй раз в этом сезоне смогла обыграл соперницу из топ-5 мирового рейтинга. В феврале Бенчич была сильнее Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби, где в итоге стала чемпионкой.
Белинда Бенчич во второй раз сыграет в четвертьфинале BNP Paribas Open. В 2019 году ей удалось дойти до полуфинала. Также швейцарка стала всего шестой обладательницей wild card в истории турнира в Индиан-Уэллс, дошедшей до четвертьфинала.
Следующая соперница Бенчич определится в матче Донна Векич (Хорватия, 19) – Мэдисон Кис (США, 5).
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua