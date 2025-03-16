Индиан-Уэллс. Бенчич в трёх сетах победила Гауфф и впервые за шесть лет вышла в 1/4 финала

Белинда Бенчич продолжает борьбу на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Коко Гауфф (США, 3) 3:6, 6:3, 6:4

Швейцарская теннисистка второй раз в этом сезоне смогла обыграл соперницу из топ-5 мирового рейтинга. В феврале Бенчич была сильнее Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби, где в итоге стала чемпионкой.

Белинда Бенчич во второй раз сыграет в четвертьфинале BNP Paribas Open. В 2019 году ей удалось дойти до полуфинала. Также швейцарка стала всего шестой обладательницей wild card в истории турнира в Индиан-Уэллс, дошедшей до четвертьфинала.

Следующая соперница Бенчич определится в матче Донна Векич (Хорватия, 19) – Мэдисон Кис (США, 5).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua