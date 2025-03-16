Екатерина УСИК: «Саня, как ты можешь это не знать?» 

Instagram. Александр Усик и Екатерина Усик

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина рассказала, как помогает мужу в общении с токсичными людьми, которые обращались к боксеру с подозрительными схемами по ведению бизнеса.

«Были мутные истории. Кто-то обратился с проектом каким-то, хотел денег, а я спрашиваю: «Есть бизнес-план какой-то?». А потом говорю: «Саня, а как ты можешь это не знать?», – рассказала Екатерина.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua