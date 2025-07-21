Томбасис: На адаптацию к переменам потребуется время

Гонщики опасаются, что пилотировать машины нового поколения, на которые Формула 1 перейдёт в 2026 году, будет намного менее интересно и весело, и удовольствие от работы за рулём будет куда меньше, чем сейчас.

По крайней мере, такими были их первые впечатления, полученные на симуляторах – об этом говорили Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Лэнс Стролл.

С одной стороны, по расчётам FIA, скорости не должны слишком уж заметно снизиться, и в среднем результаты на круге в начале сезона будут хуже примерно на секунду. Но поскольку концептуально и шасси, и силовые установки станут иными, то повадки новых машин изменятся весьма существенно.

Уровень прижимной силы снизится, что позволит развивать высокие скорости на прямых, однако зоны торможения станут длиннее – в том числе и для того, чтобы рекуперация энергии и процесс подзарядки более ёмких батарей происходили эффективнее. Разумеется, на прохождение поворотов при этом будет тратиться больше времени.

«Новая тенденция несколько менее привлекательная для нас, гонщиков, и в целом процесс пилотирования доставляет меньше удовольствия», – эти слова Леклера достаточно точно передают общее мнение.

Впрочем, дискуссии вокруг регламента 2026 года и внесения в него каких-то корректив продолжаются, и ситуацию на страницах издания The Race прокомментировал Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах.

«У гонщиков выработалась очень сильная привычка к определённому оптимуму, к тому, как обстоят дела сейчас, и любые отклонения от этого кажутся им несколько странными, – заявил он. – Безусловно, существенная роль в регламенте отводится контролю расхода энергии, но мы много работаем с командами, чтобы сделать этот процесс как можно более понятным для гонщика.

Также добавляется действие того фактора, что мы, конечно, меняем технический регламент, в основном делая акцент на эластичность аэродинамических характеристик, а также уделяем большое внимание такому аспекту, как рациональный расход энергии. Это надо подчеркнуть.

Некоторые гонщики знакомились (на симуляторах) с поведением машин, подготовленных в соответствии с предыдущими версиями регламента 2026 года, кто-то уже имел дело с более поздними версиями. От некоторых гонщиков мы слышали позитивные оценки, они не почувствовали каких-то изменений, которые можно было бы охарактеризовать как совсем неправильные.

В общем, безусловно, роль рационального подхода к расходованию энергии возрастает. Это связано с тем, что электрическая часть силовой установки станет мощнее. В конечном итоге мы считаем, что баланс между этими факторами и чисто гоночным пилотированием будет более-менее приемлемым».

Но возникает вопрос: в какой мере результат на трассе будет зависеть от мастерства конкретного гонщика? Не исключён интересный поворот, если выяснится, что машины нового поколения дают гонщикам возможность полнее проявить их индивидуальные качества.

По сути, машины, на которых гонщики выступают сейчас, за счёт граунд-эффекта позволяют проходить знаменитые повороты трассы в Сильверстоуне на полном газу. Если же говорить о машинах 2026 года, то, как поделился с The Race один неназванный руководитель команды, в процессе их пилотирования одной только отваги будет недостаточно: преодолевать такие повороты, как Abbey/Farm, Copse и Maggots/Becketts на полном ходу уже не получится.

«Мы однозначно с этим согласны, – сказал Томбасис. – Конечно, сейчас есть немало поворотов, которые можно проходить, не сбрасывая скорости, и которые поворотами уже не назовёшь, и в этом плане картина изменится. Мы полагаем, что преимущество получат талантливые гонщики.

Хотя, разумеется, когда гонщик садится за руль машины, которая не столь эффективно справляется с поворотами, вряд ли он скажет, что она ему нравится. Но то же самое гонщики говорили и в 2022 году. Не стоит этому удивляться, однако мне не хочется производить впечатление человека, который отметает мнения других. Мы выслушали многих и, реагируя на комментарии гонщиков, проделали большую работу по корректировке подходов к контролю расхода энергии.

Не думаю, что мы когда-нибудь услышим заявления о том, что всё идеально – просто потому, что происходят перемены. Следовательно, на адаптацию к ним потребуется время».

Источник