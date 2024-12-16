Зак Браун: В 2020 году мы были на самом краю…

McLaren впервые за 26 лет выиграла Кубок конструкторов, и на фоне этого успеха многие подзабыли, что ещё относительно недавно команда была в очень сложном положении, в том числе это относилось к её экономике.

Ещё пять лет назад дела шли настолько неважно, что буквально встал вопрос о выживании. Пандемия 2020 года только усугубила ситуацию, но команду тогда спасли новые инвестиции со стороны бахрейнского суверенного фонда благосостояния Mumtalakat, которому принадлежит McLaren Group, продажа базы в Уокинге, которая теперь используется на правах лизинга, а также финансовые вливания, сделанные американской компанией MSP Sports Capital, вошедшей в число акционеров McLaren.

«Мы определённо были на самом краю, – напомнил Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, и его цитирует издание The Race. – Мы платили по счетам, но были всего в паре месяцев от банкротства. Мы знали, что сможем дотянуть до конца года, но в начале 2021-го могли оказаться в рискованной ситуации, если бы не получили какие-то финансовые вливания.

Я был уверен, что наши акционеры этого не допустят, но при этом было понятно, что нам нужны инвестиции. Спать я отправлялся с мыслью о том, что акционеры нас поддержат, если будет такая необходимость. Но положение было очень серьёзное, хотя я уверен, что мы бы нашли какой-то способ его исправить.

Сложность ситуации была ещё и в том, что гоночная команда продолжала выступать и показывала результаты, но я понимал, что финансовые сложности на уровне всей группы компаний McLaren могут сказываться и на нашем гоночном подразделении.

А я не хотел, чтобы команда растеряла собранность и боевой настрой из-за ситуации, на которую она не может повлиять. Наша задача, т.е. руководства команды, была ещё и в том, чтобы её от этого оградить… Порой команда тревожится из-за того, что происходит в гараже, и повлиять на это не в моей власти, но я команде полностью доверяю, она умеет решать свои проблемы.

И меня очень радует, как всё в итоге сложилось, потому что теперь у нас очень прочное финансовое положение и поводов для волнений нет. Но в своё время дела шли очень неважно, пока мы не привлекли инвестиции со стороны MSP, и решением той задачи я занимался шесть месяцев…

Теперь, когда всё это позади, команда стала ещё сильнее и ещё более мотивированной, потому что все понимают, через что мы прошли. Но всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. И теперь по уровню экономических возможностей мы входим в четвёрку топ-команд, а ведь когда я начинал работать в McLaren, говорили только о тройке сильнейших, и это меня просто бесило.

Когда я рос, я всегда знал, что McLaren – это сильная команда! Зато теперь я с уверенностью могу сказать, что хотя в технологическом плане нам ещё предстоит кое в чём подтянуться, по части ресурсов мы ни в чём не уступаем остальным трём топ-командам».

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