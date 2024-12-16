Малиньяджи рассказал, кто будет неудачником реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Малиньяджи

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Не думаю, что мы увидим уже бывшего Тайсона. У него очень много забрали три боя с Уайлдером. Те пропущенные удары от самого разрушительного панчера планеты навсегда останутся с Фьюри. Поэтому я выбираю Усика победителем реванша. Я люблю Тайсона, но он уже не вернется», – сказал Малиньяджи.

Ранее известный тренер по боксу Дэйв Колдуэлл поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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