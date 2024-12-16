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Футбол

Автор второго гола Ливерпуля в матче против Фулхэма выразил эмоции после матча

Не ограничивал себя

Автор второго гола Ливерпуля в матче против Фулхэма выразил эмоции после матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Автор второго гола "Ливерпуля" в матче против "Фулхэма" выразил эмоции после матча.

    В социальной сети Instagram, нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота написал пост и выложил фотографиями празднования гола.

    "Я здесь, чтобы бороться", – написал Жота

    Диогу Жота появился на поле впервые с 20 октября. Он вышел за "Ливерпуль" на 79-й минуте и отметился голом на 86-й минуте. Этот гол принёс ничью "мерсисайдцам".

    Всего за "Ливерпуль" Диогу Жота забил 3 гола и отдал 2 передачи в 8-ми поединках.

    www.ua-football.com

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