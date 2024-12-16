Расселл рассказал о главном, чему научился у Хэмилтона

Джордж Расселл многому научился у Льюиса Хэмилтона за те три года, что они вместе провели в команде Mercedes, но готов выделить и главный урок, усвоенный им за время сотрудничества с семикратным чемпионом мира. Причём это не связано непосредственно с результатами на трассе.

«Полагаю, в первую очередь я вижу, что он – прекрасный пример для подражания, – приводит слова Расселла RacingNews365. – Именно благодаря Льюису я осознал, что Формула 1 для всех нас – своего рода трибуна, которую надо правильно использовать.

Всё это становится для меня ещё более очевидным, когда моя юная племянница вместе с племянниками что-то смотрят на TikTok, YouTube и Netflix. А ещё я какое-то время провёл вместе с сыном Тото Вольффа и его друзьями, мы вместе смотрели Netflix и тому подобные вещи.

И то, как Льюис ведёт себя в дни побед и как справляется с неудачами – всё это вдохновляет юных болельщиков. Когда я вспоминаю моё детское фото с Льюисом, то понимаю, что я тогда смотрел на него точно так же, как эти ребята сейчас смотрят на нас.

Думаю, именно это можно назвать самым главным жизненным уроком, который я получил от Льюиса. Порой, когда ты действительно хочешь что-то выразить, и это смотрят сотни миллионов, то чрезвычайно важно, как именно ты это сделаешь».

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