Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступления Льюиса Хэмилтона в первых гонках сезона. По мнению австрийского специалиста, Льюис уже ждёт следующий сезон в надежде, что Ferrari построит конкурентоспособную машину.

Хельмут Марко: «Похоже, Хэмилтон отчаялся. Думаю, что он уже ждёт машину 2026 года и надеется, что Ferrari не только сделает её быстрой, но и она будет подходить его стилю пилотирования».

Иного мнения придерживается бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер. Он опасается, что отсутствие результатов может подтолкнуть Льюиса к досрочному завершению карьеры.

«Льюис выглядит озадаченным и отчаявшимся, – говорит Ральф. – Это видно и по его словам, и по его языку тела. Я знаю по собственному опыту, что однажды просыпаешься утром и понимаешь, что больше нет смысла продолжать. Ты не хочешь стоять на пути команды.

Надеюсь, Льюис изменит ситуацию, но я опасаюсь, что он решит повесить гоночный шлем на гвоздь до того, как завершится его контракт».

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