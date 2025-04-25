Украинский супертяж прошел медицинское обследование накануне титульного боя

WBC. Лерена – Радченко

1 мая на арене «Sunbet Arena» в Претории (ЮАР) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Legacy Boxing Promotions.

Главным событием станет титульный бой в бриджервейте – на ринг выйдут обладатель титула WBC Кевин Лерена (30–3, 14 КО, ЮАР) и претендент из Украины Сергей Радченко (11–7, 5 КО).

Всемирный боксерский совет сообщил, что накануне этого противостояния оба боксера прошли обязательное медицинское обследование, по итогам которого у претендентов на титул не оказалось никаких проблем со здоровьем. Президент WBC Маурисио Сулейман поблагодарил Лерену и Радченко за их профессионализм.

Лерена в марте прошлого года уступил австралийцу Джастису Хуни единогласным решением судей, однако позже южноафриканец был повышен в статусе до полноценного чемпиона.

Радченко идет на серии из четырех побед – последний раз выходил на ринг в августе прошлого года. В Киеве украинец провел непростой поединок с представителем Сербии Андреем Пешичем, по итогам которого судьи зафиксировали единогласную победу местного боксера.

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sport.ua