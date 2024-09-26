«Уничтожит Дюбуа». Известный тренер назвал боксера, сломавшего нос Даниэлю

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Билли Нельсон, тренер известного боксера в супертяжелом весе Мартина Баколе (20-1, 15 КО), оценил шансы своего подопечного в поединке против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

«Мартин Баколе на уровень выше Даниэля Дюбуа. Уровнями. Он уже доказал это ему в спарринге, когда заставил его бросить, сломал ему нос. Он сделал с ним все это, и это было только тогда, когда он был готов на 60% и проводил спарринг на второй передаче.

Он уничтожит Даниэля, Даниэль это знает. Даниэль знает это. Если они думают, что я несу чушь, то пусть выходят на бой, и мы с радостью это докажем. Они не выйдут на бой. И знаете, мы не можем их обвинять. Команда Фрэнка Уоррена никогда не согласится на бой, если Мартин не станет обязательным претендентом».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua