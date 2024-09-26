Дубль 17-летнего воспитанника. Арсенал – Болтон 5:1. Видео матча и обзор голов

Легко справились
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"Арсенал" уверенно прошёл перволиговый "Болтон" в 1/16 финала Кубка английской лиги.
Забивали за "канониров" Деклан Райс, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц, а также 17-летний Этан Нванери, оформивший дубль. Голом престижа за гостей отличился Аарон Коллинз.
Напомним, украинский хавбек Александр Зинченко этот матч пропускал из-за травмы.
В 1/8 финала "Арсенал" сыграет на выезде против "Престона" из Чемпионшипа.
Кубок английской лиги, 1/16 финала
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
"Арсенал" — "Болтон" 5:1
Голы: Райс (16), Нванери (37, 49), Стерлинг (64), Хаверц (77) — Коллинз (53)