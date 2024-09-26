Connect with us
Футбол

Дубль 17-летнего воспитанника. Арсенал – Болтон 5:1. Видео матча и обзор голов

Легко справились

Дубль 17-летнего воспитанника. Арсенал - Болтон 5:1. Видео матча и обзор голов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Арсенал" уверенно прошёл перволиговый "Болтон" в 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Забивали за "канониров" Деклан Райс, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц, а также 17-летний Этан Нванери, оформивший дубль. Голом престижа за гостей отличился Аарон Коллинз.

    Напомним, украинский хавбек Александр Зинченко этот матч пропускал из-за травмы.

    В 1/8 финала "Арсенал" сыграет на выезде против "Престона" из Чемпионшипа.

    Кубок английской лиги, 1/16 финала

    Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

    "Арсенал" — "Болтон" 5:1

    Голы: Райс (16), Нванери (37, 49), Стерлинг (64), Хаверц (77) — Коллинз (53)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis