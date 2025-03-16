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Футбол

Ключевой полузащитник Боруссии Д травмировался в матче Бундеслиги

Ключевой полузащитник Боруссии Д травмировался в матче Бундеслиги

    • Ключевой полузащитник "Боруссии Д" травмировался в матче Бундеслиги.

    В поединке против "РБ Лейпцига", полузащитник "шмелей" Марсель Забитцер получил травму колена и был заменён на 33-й минуте.

    По информации Sky Germany, Забитцер подвернул колено, отбивая мяч, а затем упал на землю. Австриец покинул поле, спрятав лицо под футболкой.

    В нынешнем сезоне австриец из-за повреждений пропустил 2 матча дортмундцев. У Забитцера была рана.

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    • На счету полузащитника 36 проведённых матчей за "Боруссию" в сезоне 2024/25.

    Напомним, что "Боруссия Д" уступила "РБ Лейпцигу" со счётом 0:2 и теперь занимает 11-е место в турнирной таблице.

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