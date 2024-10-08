Connect with us
Футбол

Челси обеспокоен состоянием Фофана: защитник пройдет обследование во Франции

Игрок испытывает дискомфорт в правой голени

Челси обеспокоен состоянием Фофана: защитник пройдет обследование во Франции

Фото: twitter.com/ChelseaFC

    • "Челси" обратился к французской футбольной федерации с просьбой провести детальное обследование Уэсли Фофана в Клерфонтене.

    Причиной беспокойства стала травма правой голени, которую футболист получил еще три недели назад. Медицинский штаб "Челси" считает необходимым дополнительно проверить состояние футболиста. Если во время тестов не будет обнаружено ничего неожиданного, ожидается, что центральный защитник останется со своей национальной командой во время международного перерыва.

    Фофана отыграл все 90 минут во время ничьей с "Ноттингемом Форестом" (1:1) на этих выходных. Уэсли в текущем сезоне сыграл 7 матчей – 597 минут.

    Читайте такжеЧелси не может заявить украинского кипера из-за раздутой заявки, – СМИ
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis