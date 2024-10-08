Тренер непобедимого россиянина рассказал, что тот отправлял Усика на канвас

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Канадец Марк Ремсей, тренер непобежденного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева, рассказал о противостоянии своего клиента с украинцем Александром Усиком.

«Возможен ли бой с Усиком? Мы об этом говорили раньше, когда только приехали в Канаду. Они дрались трижды – один раз победил Артур, а дважды Александр. Усик всегда имел преимущество в весе, но Бетербиев все равно отправлял его на канвас», – сказал Ремсей.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой двух боксеров из россии за абсолют в полутяжелом весе.

sport.ua