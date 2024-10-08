Брандо Бадоер принят в молодёжную программу McLaren

Брандо Бадоер стал новым участником молодёжной программы McLaren. На протяжении года команда присматривалась к итальянскому гонщику, которому в прошлом месяце исполнилось 18 лет, анализировала его выступления, и в итоге было принято такое решение, – сообщает пресс-служба McLaren Racing.

В этом сезоне он выступает в европейской Формуле Regional и перед финальным этапом сезона занимает 5-е место в личном зачёте. В 2025 году Брандо продолжит карьеру в Формуле 3 в составе команды Prema, став напарником Уго Угочукву, который тоже входит в молодёжную программу McLaren.

Стефани Карлин, коммерческий директор McLaren Racing: «Мы рады пригласить Брандо в нашу молодёжную программу. Мы внимательно наблюдали за ним в течение года и под впечатлением от его выступлений, хотя он был новичком в Формуле Regional, где очень высок уровень конкуренции.

Было решено, что стоит использовать эту возможность и включить его в нашу программу. Будем ждать его дебюта в гонках уже в цветах папайи и окажем ему поддержку, ведь он переходит в Ф3, где будет выступать за Prema Racing».

Брандо Бадоер: «Я в восторге, ведь я присоединюсь к команде с таким богатым гоночным наследием, в которой умеют работать с молодыми талантами. В 2025 году я буду выступать в Формуле 3 за команду Prema, и это поможет мне прогрессировать. Хочу поблагодарить всех в McLaren за поддержку!»

Брандо – сын Луки Бадоера, выступавшего в Формуле 1 в 90-х, а затем на протяжении долгих лет выполнявшего обязанности резервного пилота Ferrari. Две своих последних гонки он провёл уже в 2009 году в составе Скудерии.

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