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Футбол

Андрес Иньеста хочет начать тренерскую карьеру – СМИ

Андрес уже имеет планы на будущее

Андрес Иньеста хочет начать тренерскую карьеру - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Андрес Иньеста, легенда "Барселоны", официально объявил о завершении своей карьеры футболиста.

    Как стало известно, Инъеста уже имеет планы на будущее. По информации Mundo Deportivo, он планирует начать тренерскую деятельность. Ожидается, что это решение Андрес объявит завтра, 8 октября, во время прощальной пресс-конференции.

    Напомним, последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.

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    www.ua-football.com

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