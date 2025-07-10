Таловеров перешёл в «Сток Сити»: мнение английских СМИ

Защитник сборной Украины Максим Таловеров продолжит карьеру в английском «Сток Сити». Ранее он выступал за «Плимут Аргайл», но теперь будет представлять более амбициозный клуб Чемпионшипа. На фоне перехода британский спортивный журналист Крис Эррингтон прокомментировал способности украинца и поделился прогнозами на его будущее в английском футболе. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Таловеров идеально подходит для игры на высоком уровне в английском футболе. Он мощный, высокий, уверенно действует в воздухе и умеет принимать смелые решения», — заявил Эррингтон.

Англичане впечатлены характером украинца

Особое внимание обозреватель уделил физическим качествам Максима и его манере вести борьбу на поле. По словам Эррингтона, самой сильной стороной Таловерова является его игра в подкате.

«Он выкладывается на максимум и празднует удачные действия так, будто забил гол. Это показатель настоящего бойца», — отметил журналист.

Что показывают цифры Таловерова в Англии

В сезоне 2024/25 защитник провёл 11 матчей в Чемпионшипе, отметившись одним забитым мячом и результативной передачей. Кроме того, он успел отличиться и в Кубке Англии — в двух играх турнира забил один гол. Несмотря на сравнительно небольшой опыт игры в Англии, Таловеров уже показал, что готов к серьезным вызовам.

Перспективы в «Сток Сити»: ставка на основу

По мнению Эррингтона, Максим Таловеров будет играть ключевую роль в оборонительных схемах нового клуба. Команда рассчитывает на него как на основного центрального защитника в грядущем сезоне Чемпионшипа.

«Он, безусловно, станет важным элементом «Сток Сити». Опыт накапливается, а качества у него уже есть», — подчеркнул обозреватель.

Украинские легионеры укрепляют позиции в Англии

Переход Таловерова в «Сток Сити» — это не только шаг вперёд в его карьере, но и показательный пример для других украинских футболистов. Чемпионшип остаётся крайне конкурентным турниром, и каждый матч там — это испытание не только навыков, но и характера. Таловеров, по мнению местных аналитиков, уже доказал, что ему есть что предложить английскому футболу.

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