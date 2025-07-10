Усик вошёл в топ-10 тяжеловесов по версии DAZN

Украинский чемпион Александр Усик продолжает укреплять свой статус в мировом боксе: авторитетная платформа DAZN включила его в рейтинг десяти лучших боксёров тяжёлого веса всех времён. В этом престижном списке оказались имена, ставшие синонимом боксерской легенды — Майк Тайсон, Джо Луис, Джордж Форман, Рокки Марчиано, а теперь и Усик, который стал единственным восточноевропейцем в этой десятке. Про это сообщает редакция astanatimes.kz.

Почему именно Усик

Эксперты DAZN назвали Усика технически выдающимся, умным и опасным соперником, способным доминировать даже на самом высоком уровне. В пояснении к его включению в рейтинг подчеркивается, что он является двукратным абсолютным чемпионом, олимпийским чемпионом, а также владельцем титулов в двух весовых категориях.

«Его интеллект, техника и выносливость делают его настоящим кошмаром для любого соперника», — говорится в материале DAZN.

Звёздные имена рядом с Усиком

В десятке лучших тяжеловесов в истории, по мнению DAZN, оказались настоящие титаны спорта:

Джо Луис

Джордж Форман

Майк Тайсон

Евандер Холифилд

Леннокс Льюис

Рокки Марчиано

Джо Фрейзер

Ларри Холмс

Именно в такой компании оказался Александр Усик — спортсмен, который навсегда изменил восприятие восточноевропейской школы бокса.

Абсолютный чемпион эпохи: что сделал Усик

Появление Усика в этом списке стало логичным продовженням його кар’єри. В мае 2024 годавін стал лишь третьим боксером в истории, который сумел стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе по версии чотырех главных организаций: WBC, WBA, WBO і IBF. Победа над Тайсоном Фьюри стала решающей— она закрепила его статус в Зале славы мирового бокса.

Украинец, который переписал историю

Признание от DAZN — не только очередное достижение Усика, но и подтверждение его влияния на мировой спорт. Некоторые эксперты не исключают, что со временем он может войти в число величайших боксёров всех времён, а не только в рамках своей весовой категории.

Напомним, мы также писали о том, как Усик назвал боксера, заслужившего реванш.