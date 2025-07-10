Украинский универсал сменил клубную прописку в Италии

Павел Атаманчук

Украинский легионер 21-летний Павел Атаманчук сменил клубную прописку в Италии. В нынешнее межсезонье уроженец Днепра и бывший игрок молодежной сборной Украины перешел в «Циннен Доломитес», представляющий вторую по статусу лигу Италии (IHL).

Интересно, что нападающий Атаманчук выступает в Европе с 2017 года (Австрия, Венгрия, Италия), а прошлый сезон отыграл за апеннинский «Фельтре» на позиции защитника. В регулярном чемпионате украинец набрал 18 (4+14) очков в 32 матчах, а в плей-офф – 3 (1+2) балла в семи играх.

В минувшем сезоне Атаманчук вместе с одноклубником и бывшим оборонцем сборной Украины Иваном Литвиновым помогли «Фельтре» впервые в истории завоевать Кубок Италии и добрались до полуфинала плей-офф чемпионата IHL.

sport.ua