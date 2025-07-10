Карлос Алькарас – победе над Рублёвым на Уимблдоне: “Я сыграл пока свой лучший матч на турнире”

Испанский теннисист прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Вликобритании



Об уровне своего тенниса в поединке против Андрея Рублёва и адаптации к траве

Этот год для меня несколько иной. В этом году на Уимблдоне теннис другой, потому что, по моему мнению, ощущения другие. Для меня он немного медленнее, мячи немного медленнее. Но сегодня я сыграл пока свой лучший матч на турнире. Чувствую себя прекрасно. Конечно, на Ролан Гаррос все было совсем иначе, потому что перед ним я играл больше матчей на грунте. Так что сейчас я просто стараюсь сохранить это ощущение. Ощущение, что я действительно горжусь и счастлив за то, что сделал себе, что был намного лучше, чем в предыдущих матчах. Надеюсь, что так будет и дальше, и я буду чувствовать себя еще комфортнее. В этом году я начал скользить на траве раньше, чем в прошлом году. В 2023 году это было в финале, в прошлом году – в матче против Тиафо, а в этом году – уже на турнире в Лондоне. Для меня очень важно скользить на траве, потому что это дает мне большую уверенность в движениях и уверенность в игре. Я немного боялся делать это в первых матчах, в первые часы на траве. Но потом, когда я начал, когда впервые скользнул, все эти мысли исчезли, и я чувствовал себя очень комфортно.

О следующем матче против Кэмерона Норри

Во-первых, играть против Кэма всегда очень, очень сложно. У нас уже были очень тяжелые битвы. Да, для меня играть против него – это почти кошмар, если честно. Он очень сильно играет с задней линии, демонстрирует великолепный теннис, поэтому я не удивлен, что он в четвертьфинале, потому что я видел как он тренируется. Когда он проиграл в Лондоне, он остался на пять дней, тренируясь утром, днем и вечером. Я видел его. Также он играет дома, поэтому он будет использовать поддержку зрителей в свою пользу. Я должен быть очень сильным психологически и сосредоточенным, чтобы играть в хороший теннис, если хочу его победить.

Я не из тех игроков, которому обязательно надо тренироваться с левшой для подготовки к матчу против левши. Конечно, это было бы полезно, попробую найти такого спарринг-партнера. В целом мне всегда сложно играть против леворуких игроков. Их резаные подачи во второй квадрат для меня сложнее, но это, пожалуй, сложно для всех… Посмотрим, как будет играть против Кэма. Я постараюсь не думать о том, что он левша или о том, что у него есть преимущество или что-то в этом роде.

О том, как игроки стали подражать ему и тоже отдыхать на Ибице

Норри тоже вдохновила моя поездка на Ибицу? Да, многие теннисисты рассказывали мне об этом. Я попрошу Ибицу заплатить мне немного за это (улыбается). Я просто счастлив видеть, что то, что я делаю, всегда помогает другим игрокам быть счастливыми или играть в хороший теннис. Неважно, будь то Ибица или другие места. Просто найдите место, которое будет спокойным для вас, и воспользуйтесь этим, чтобы это принесло свою пользу для ваших выступлений на турнирах.



Фото: Getty Images.

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