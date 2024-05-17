Рим. Зверев прервал победную серию Табило и 11-й раз в карьере сыграет в финале «Мастерса»

На турнире ATP Masters 1000 в Италии определился первый участник финального матча

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Табило (Чили, 29) 1:6, 7:6(4), 6:2

Александр Зверев и Алехандро Табило впервые сыграли друг с другом. Чилийский теннисист к этому матчу подошел с серией из восьми побед подряд (выиграл титул на «челленджере» в Экс-ан-Провансе перед стартом в Риме) и провел свой дебютный полуфинал на турнире АТР 1000.

Немецкий теннисист 11-й раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе» и шестой раз сделал это на грунте. На счету Зверева пять титулов АТР 1000, из которых три он завоевал на грунтовых кортах. В Риме Александр Зверев играл в финале два раза: обыграл Новака Джоковича в 2017 году и проиграл Рафаэлю Надалю годом позднее.

Соперник Зверева по решающему поединку определится в матче между чилийцем Николасом Ярри и Томми Полом из США.

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