Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила Германии и не смогла пробиться на Олимпиаду-2024

Перед этим сине-желтые в равной борьбе проиграли соперницам из Польши

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла два подряд матча в квалификации Олимпиады-2024 и потеряла шансы побороться за олимпийскую лицензию.

Окончательную черту под надеждами украинок на успех в квалификации подвело поражение от Германии со счетом 7:9. До этого в равной борьбе сине-желтые уступили соперницам из Польши — 18:21.

Матчи заключительного этапа квалификации, в ходе которого разыгрываются три лицензии на ОИ-2024, проходят в венгерском Дебрецене. Женской сборной Украины осталось сыграть в третьем туре против Туниса (18 мая), однако турнирного значения для обеих команд эта встреча уже иметь не будет.

Всего на Олимпиаде сыграют 8 женских сборных по баскетболу 3х3. Ранее лицензии на женский турнир добыли Китай, США, Франция, Азербайджан и Австралия. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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