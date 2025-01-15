Матч Реала и Маккаби установил новый рекорд результативности Евролиги (видео)

Сразу три обновленных рекорда в матче “регулярки”

Мадридский Реал и Маккаби Тель-Авив стали авторами рекорда результативности Евролиги.

В очной игре 21-го тура регулярного чемпионата Реал добыл домашнюю победу со счетом 116:113. Таким образом, 229 очков — новый рекорд результативности для Евролиги в матчах, где победитель был определен без овертаймов.

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Помимо данного обновленного показателя, противостояние испанского и израильского клубов принесло еще два новых рекорда Евролиге: это количество очков до перерыва (120) и сумма очков после трех четвертей (181).

Реал имеет серию побед и благодаря триумфу над Маккаби укрепился на восьмом месте. У Маккаби — лишь пять побед в 21 игре и предпоследняя, 17-я строчка турнирной таблицы Евролиги.

Евролига 2024/25. Регулярный чемпионат. 21-й тур

Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив — 116:113 (33:30, 24:33, 34:27, 25:23)

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