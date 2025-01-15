Australian Open. Гауфф выиграла девятый матч подряд, Бадоса за 48 минут победила Гибсон и сыграет против Костюк в третьем круге

В женской сетке турнира в Австралии завершился четвёртый игровой день



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Диана Шнайдер (-, 12) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:4, 7:5

Донна Векич (Хорватия, 18) – Гарриэт Дарт (Великобритания, LL) 4:6, 6:0, 6:2

Анастасия Павлюченкова (-, 27) – Анастасия Потапова (-) 7:6(2), 2:6, 6:2

Коко Гауфф (США, 3) – Джоди Баррейдж (Великобритания, SR) 6:3, 7:5

Паула Бадоса (Испания, 11) – Талия Гибсон (Австралия, WC) 6:1, 6:0

Марта Костюк (Украина, 17) – Юле Нимайер (Германия) 6:3, 6:0

Коко Гауфф продлила свою победную серию: прошлый сезон американка завершила титулом на Итоговом турнире, а в начале этого месяца выиграла все пять матчей за свою сборную на United Cup. Дальше Гауфф встретится с Лейлой Фернандес, которую и обыграла в рамках командного турнира.

Паула Бадоса третий раз сыграет в третьем круге турнира в Мельбурне. За место в 1/8 финала испанская теннисистка поспорит с Мартой Костюк, и она ведёт со счётом 3-1 в личных противостояниях с украинкой. Две встречи между ними состоялись на Australian Open: в 2019 году Бадоса победила украинку в финале квалификации, а три года назад – в третьем круге.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua