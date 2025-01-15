Легенда Реала очертил несколько проблем, которые имеют сливочные в течение этого сезона

С сильными соперниками они очень ярко проявляются

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"Реал" не впечатляет своей игрой во время нынешней кампании. Более того, "сливочные" потерпели несколько очень неприятных поражений, в частности дважды от "Барселоны" с суммарным счетом 9:2. В интервью El Chiringuito легенда "Реала" Гути указывает на тактический подход как на начало проблем Карло Анчелотти. "Первая игра [имеется в виду первое Класико сезона, которое мадридцы проиграли со счетом 0:4] была предупреждением, и это тот случай, когда тебе говорят:

"Слушай, это подтверждение того, что дела идут недостаточно хорошо, чтобы выигрывать титулы". В конце концов, дело не только в "Барселоне", другими словами, мадридцы столкнулись с хорошими соперниками в этом году и не смогли их победить.

У него [Карло Анчелотти] нет четкой идеи. Они не имеют четкого представления ни о схеме, ни о том, как атаковать, ни о том, как защищаться. Когда у вас есть эти большие сомнения, в большинстве игр вы выиграете их, потому что в конце у вас будет мяч, и потому, что против меньших соперников они не создадут столько проблем, но в тех играх, которые важны, где в конце вы выигрываете финалы, вы выигрываете чемпионат или Лигу чемпионов, вы должны четко понимать, что вы хотите сделать. А если вы не уверены, то очень тяжело, очень тяжело выиграть. Надо больше работать и работать хорошо", – заявил Гути.

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