“Нет никого лучше”. Неймар поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч

28 октября состоится церемония вручения Золотого мяча
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Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября. Одним из претендентов на эту награду – бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор.
Неймар, игрок "Аль-Хиляля", выразил поддержку своему соотечественнику в борьбе за престижную индивидуальную награду:
"Конечно, я буду поддерживать Винисиуса Жуниора, чтобы он выиграл "Золотой мяч". Лучшего кандидата нет".
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