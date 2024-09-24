“Нет никого лучше”. Неймар поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч

28 октября состоится церемония вручения Золотого мяча

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Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября. Одним из претендентов на эту награду – бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

Неймар, игрок "Аль-Хиляля", выразил поддержку своему соотечественнику в борьбе за престижную индивидуальную награду:

"Конечно, я буду поддерживать Винисиуса Жуниора, чтобы он выиграл "Золотой мяч". Лучшего кандидата нет".

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