Малиньяджи рассказал, что будет делать Фьюри, если проиграет Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях высказался о дальнейшей карьере экс-чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

«Фьюри создал себе два великолепных варианта. Если он выиграет реванш у Усика – то может провести бой за абсолют с Дюбуа. А если проиграет, то его ждет бой с Джошуа. Это на самом деле невероятно! Классный матчмейкинг. У Тайсона есть отличные варианты, независимо от результата боя с Усиком», – сказал Малиньяджи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua