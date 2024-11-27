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Футбол

Андерлехт – Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Андерлехт – Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • В Брюсселе "Андерлехт" будет доказывать, что готов выходить в 1/8 финала. "Порту" же необходимо собрать все силы для борьбы за право выйти в плей-офф. Скорее всего, нас ожидает горячий, атакующий и непредсказуемый матч.

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    • Матч "Андерлехт " – "Порту" состоится на стадионе "Констант Ванден Сток". Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

    Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    3.20 3.50 2.26 Узнать больше

    Трансляция матча

    Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Андерлехт - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Андерлехт – Порту Смотреть трансляцию

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