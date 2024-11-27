Челси готов избавиться от Мудрика и даже назвали цену

Лондонский «Челси» во время трансферного окна в январе готов будет продать украинского полузащитника Михаила Мудрика. Об этом сообщил бывший скаут «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Мик Браун.

Он считает, что у Челси есть потенциал стать очень хорошей командой, но вряд ли украинец будет ее частью.

«Сейчас для него нет места в команде, и я не думаю, что он произвел впечатление на Мареску», – считает скаут.

По его словам, если какие-то клубы все-таки придут за ним, они, вероятно, заплатят максимум около 30 млн фунтов стерлингов.

«Так что Челси, возможно, придется смириться с этим, если они действительно хотят его продать. Им придется сократить свои расходы», – сказал Браун.