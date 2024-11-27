Стало известно, кто выиграл премию Golden Boy-2024

Полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем премии Golden Boy 2024.

17-летний футболист признан лучшим молодым футболистом на планете в этом году.

Напомним, в прошлом сезоне испанец провел 52 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 19 результативными передачами.

Вингер также выиграл чемпионат Европы и стал лучшим молодым игроком турнира.

Приз Golden Boy вручается ежегодно с 2003 года. В прошлом году награду завоевал хавбек Реала и сборной Англии Джуд Беллингем.