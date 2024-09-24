Днепр победил Констанцу в первом матче квалификации Кубка Европы ФИБА

26 сентября команды ждет ответный поединок, который также пройдет в Румынии

БК Днепр провел первый матч квалификации Кубка Европы ФИБА, одержав победу над румынской Констанцей (71:69).

Первую четверть днепряне завершили с преимуществом в два очка, но хозяева паркета смогли прибавить и на большой перерыв украинский клуб ушел уступая в один балл.

Напряжение на паркете сохранялось вплоть до финальной сирены, но из равного противостояния победителем все же вышел БК Днепр.

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 26 сентября, и он также пройдет в Румынии на домашнем паркете Констанцы.

Напомним, что победитель этой пары выйдет в групповой этап Кубка Европы ФИБА, где попадет в квартет с французским Шоле, щвейцарским Фрибургом и бельгийским Антверпеном.

Квалификация Кубка Европы ФИБА. Квалификация. 1-й матч

Констанца — Днепр — 69:71 (15:17, 16:13, 15:18, 23:23)

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