Сотрудники Renault планируют новую акцию протеста

Сотрудники моторостроительного подразделения Renault в Вири планируют провести новую акцию протеста против планов компании закрыть программу создания и производства силовых установок для Формулы 1.

На прошлой неделе глава Renault Group Лука де Мео провёл встречу с сотрудниками предприятия в Вири, по итогам которой сторонам так и не удалось прийти к общему решению. В Renault до сих пор не определились с дальнейшими планами относительно силовой установки для сезона 2026 года, но ожидается, что решение будет принято до конца сентября.

«На данный момент сохраняется угроза остановки разработки двигателей Формулы 1 во Франции, и сохраняется риск потери уникальных разработок», – таким заявлением анонсировали в Вири новую акцию протеста в ближайшие дни.

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