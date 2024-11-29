«Миннесота» встретится с «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхокс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет в «Xcel Энерджи Центре» в Сент-Поле, стартовое вбрасывание состоится в 22.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Миннесота» — «Чикаго» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Соседи по Центральному дивизиону в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 провели по 22 матча, «Миннесота» набрала 32 очка, «Чикаго» — 18. Ранее команды встречались 11 ноября, победу в той игре одержали «Блэкхокс» (2:1ОТ).

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