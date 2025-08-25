Пять матчей за восемь дней. Сокол сыграет серию игр за границей

ХК «Сокол»

Киевский «Сокол» обнародовал расписание товарищеских матчей на ближайшие дни. После двух контрольных матчей в Киеве, подопечные Олега Шафаренко продолжат серию поединков за пределами Украины.

«Соколы» уже отправились в Словакию, где 26 августа сыграют против представителей второй по силе словацкой лиги – клуба «Гуменне», занявшего шестое место в предыдущем турнире.

28 и 29 августа «Сокол» ожидает два поединка против «Санока» – восьмой команды предыдущего сезона в польской элитной хоккейной лиге, за которую выступает украинец Михаил Ковальчук. На 31 августа запланирован матч с бытомской «Полонией» – новичками лиги и новым клубом экс-вратаря «Сокола» Богдана Дьяченко.

Завершится серия контрольных матчей 2 сентября игрой против «Торуни» украинцев Алексея Вороны и Андрея Денискина, которая в чемпионате Польши финишировала на пятом месте. После этого команда вернется в Киев, где будет готовиться к старту сезона.

