Connect with us
Хоккей

Пять матчей за восемь дней. Сокол сыграет серию игр за границей

Пять матчей за восемь дней. Сокол сыграет серию игр за границей

ХК «Сокол»

Киевский «Сокол» обнародовал расписание товарищеских матчей на ближайшие дни. После двух контрольных матчей в Киеве, подопечные Олега Шафаренко продолжат серию поединков за пределами Украины.

«Соколы» уже отправились в Словакию, где 26 августа сыграют против представителей второй по силе словацкой лиги – клуба «Гуменне», занявшего шестое место в предыдущем турнире.

28 и 29 августа «Сокол» ожидает два поединка против «Санока» – восьмой команды предыдущего сезона в польской элитной хоккейной лиге, за которую выступает украинец Михаил Ковальчук. На 31 августа запланирован матч с бытомской «Полонией» – новичками лиги и новым клубом экс-вратаря «Сокола» Богдана Дьяченко.

Завершится серия контрольных матчей 2 сентября игрой против «Торуни» украинцев Алексея Вороны и Андрея Денискина, которая в чемпионате Польши финишировала на пятом месте. После этого команда вернется в Киев, где будет готовиться к старту сезона.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis